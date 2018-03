Pläne für Hundewiese

Anzeige

Bürstadt.Bürstadt will einen entscheidenden Schritt in Richtung Hundewiese unternehmen. Das Thema steht in der Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Stadtentwicklung am Donnerstag, 1. März, auf der Tagesordnung. Die Wiese soll auf einer landwirtschaftlich genutzten Fläche östlich der Bahnlinie zwischen Mannheim und Frankfurt sowie südlich der B 47 angelegt werden, die bislang als Mähwiese dient. Laut Verwaltungsvorlage handelt es sich um eine Fläche von 2,8 Hektar, von denen 0,5 Hektar eingezäunt werden sollen. Der Zaun soll 1,60 Meter hoch werden. Die Wiese bleibe erhalten, werde allerdings öfter gemäht. Die Fläche soll in zwei Bereiche unterteilt werden: einen für lebhaftere und einen für friedlichere Hunde. Die Kosten für das Projekt belaufen sich auf rund 40 000 Euro. Jetzt soll der Aufstellungsbeschluss gefasst werden.

Außerdem geht es um die Bebauungspläne „Im Mittelfeld“ und „Im Mittelfeld Nord“ in Bobstadt und die entsprechende Anordnung einer Baulandumlegung. Die Sitzung ist öffentlich und beginnt um 19.30 Uhr im Sitzungszimmer des Rathauses. Interessierte Bürger haben die Möglichkeit, unmittelbar vor Eröffnung der Sitzung Fragen zur Tagesordnung zu stellen. kur