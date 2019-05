Planetensystem entsteht im Innenhof von St. Peter

Bürstadt.Mit Sprühdosen in vielen Farben gestaltete die Hort-Gruppe Igel im Innenhof von St. Peter ganz besondere Werke. Die Kinder sprühten Planetenwelten – und das Ergebnis war erstaunlich gut. Unterstützung hatten sie dabei von Künstler Jascha Held, Experte im Umgang mit der Sprayfarbe.

„Wir bieten öfters solche Events für unsere Kinder an und sind immer auf der Suche nach Eltern, die etwas anbieten können“, erklärte Nadine Frödert, zuständig für die Hortgruppe. Der Sohn von Jascha Held besucht den Kindergarten St. Peter.

Die kleine Gruppe machte sich ans Werk und fing mit weißen Leinwänden an. Darauf sprühten sie Farbkleckse, mischten auch mal mehrere Farben, so dass verschiedene Strukturen entstanden. Dann galt es, den Hintergrund anzulegen. Zuvor deckten die Kinder einzelne Stellen mit runden Deckeln ab. Als dann der Hintergrund gesprayt war, konnten die Deckel entfernt werden, und es waren Planeten im All entstanden.

„Jedes Kind hat hier sein Erfolgserlebnis“, freut sich Held. Für richtige Schriftzüge bräuchten die Kinder etwas mehr Übung. „Deswegen mache ich das mit den Planeten, weil das ganz ohne Vorkenntnisse tolle Effekte gibt“, berichtete er. Von der anwesenden Gruppe hatte noch niemand vorher so etwas gemacht, und alle waren begeistert.

Funkelnde Sterne

Anfangs hatte Held ein Bild vorgesprayt, damit sich die Schüler daran orientieren konnten. Zudem hatte er eine Schablone dabei, mit der funkelnde Sterne gestaltet werden konnten. Nachdem die Schablone verwendet war, musste mit transparenter Farbe noch eine Art Nebel drumherum gesprüht werden, um es richtig plastisch zu machen. „Dabei helfe ich gerne aus, denn diese Farbe ist sehr wässrig“, erklärte Held.

Für die Kinder hatte er Handschuhe, Spraydosen in vielen Farben, Caps und Deckel zum Abdecken mitgebracht. „Wenn ich Workshops gebe, die länger dauern, fertigen wir die Schablonen selbst an. Das geht natürlich an einem Nachmittag nicht“, so der Sprühdosenkünstler. Früher hat er als Teil des „Studio 68“ in Mannheim mit Graffiti sein Geld hauptberuflich verdient. Nach der Geburt seines Sohnes hat er sich entschieden, nur noch nebenberuflich dort mitzuarbeiten und ist Hausmeister an der Astrid-Lindgren-Schule in Bobstadt geworden. „Die Aufträge für das Studio 68 sind sehr vielfältig und kommen meist aus der Region“, berichtet Held. Die Kunden seien sehr unterschiedlich. Die Künstler gestalten Werke für die Gastronomie, große Kaufhäuser in Mannheim und übernehmen private Aufträge.

Aber solche Geschichten wie für die Schulkinder macht er sehr gerne und gibt sein Wissen weiter. Den Grundschülern empfahl er, die Werke nicht gleich mit in die Wohnung zu nehmen, denn die Farben verströmen anfangs einen starken Geruch. Deshalb sollten sie mindestens einen Tag oder besser zwei in der Garage oder auf der Terrasse aufbewahrt werden.

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 29.05.2019