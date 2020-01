Planung für Weltgebetstag

Bürstadt/Bobstadt.Der Weltgebetstag wird dieses Jahr für die Bürstädter und Bobstädter Gemeinden in der evangelischen Kirche in Bobstadt am Freitag, 6. März, um 18.30 Uhr gefeiert. Der Weltgebetstag steht unter dem Motto „Steh auf und geh!“. Partnerland ist Simbabwe.

Das Dekanat lädt alle Interessierten ein zum ersten Vorbereitungstreffen beim ökumenischen Weltgebetstags-Seminar. Es findet am Samstag, 1. Februar, von 9.30 bis 16 Uhr in der Martin-Luther-Gemeinde in Lampertheim statt. Dort erwartet die Teilnehmer eine Einführung in das Land Simbabwe, die aktuelle Lage dort sowie das Thema des Weltgebetstags. Es gibt Bibelarbeit zum Johannesevangelium und einen Austausch zu Vorschlägen der kreativen Gestaltung des Gottesdienstes. Außerdem werden die Lieder gemeinsam eingeübt.

Zur besseren Planung bitten die Veranstalter um Anmeldung bis 20. Januar bei Lydia Ploch, Telefon 06253/239 54 03, mobil 0163/720 78 22 oder E-Mail an Lydia.Ploch@ekhn.de.

Zusätzliches Treffen

Die Teams der einzelnen Bürstädter Gemeinden sind außerdem eingeladen zu einem eigenen Vorbereitungstreffen in Bobstadt. Es findet am Mittwoch, 5. Februar, um 19 Uhr sowie am Dienstag, 18. Februar, ebenfalls um 19 Uhr in der evangelischen Kirche in Bobstadt statt. Das Bobstädter Team freut sich auf zahlreiche Mitstreiter. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 17.01.2020