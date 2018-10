Platz eins für Zoe Rühl

Bürstadt.Die Teilnahme der Judoka vom Samurai Bürstadt beim Weißen Turmpokal in Bad Homburg gestaltete sich dieses Jahr etwas schwierig, da etliche Sportler verhindert waren. Trotzdem traten drei Kämpfer beim Turnier an. Bei den Mädchen nahmen Germaine Bufford und Zoe Rühl die weite Fahrt in Kauf, um sich sportlich zu messen.

Germaine Bufford verlor den ersten Kampf knapp und musste sich deshalb bei acht Gegnern durch die Trostrunde kämpfen. Den nächsten Kampf entschied sie klar für sich, musste dann aber den Kampf im kleinen Finale abgeben. Sie belegte den fünften Platz. Zoe Rühl hatte nur einen Gegner. Dies führte zu Best-of-three-Kämpfen. Den ersten Kampf musste Zoe noch abgeben, doch die nächsten beiden gewann sie mit Ippon und holte sich so den ersten Platz.

Pascal Fleuti trat in der männlichen U 11 bis 26 Kilogramm gegen sieben Gegner an – eine Herausforderung, die ihn aber keinesfalls abschreckte. Er kämpfte sich eisern durch alle anstehenden Duelle bis ins Finale. Dort führte aber eine kleine Unachtsamkeit zum Verlust des Sieges. Somit belegte er den zweiten Platz. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 01.11.2018