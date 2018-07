Platz nehmen, bitte!

Anzeige

Riedrode.Grund zur Freude in Riedrode: Eine neue Sitzbank lädt zum gemütlichen Niederlassen ein. Am Sportplatz können nun Vorbeikommende eine kurze Rast einlegen – dank der Riedroder Kerweborsch. Die hatten nämlich vergangenes und dieses Jahr kräftig Geld gesammelt. So konnte nun – pünktlich während der Kerwe – die Bank eingeweiht werden. „Ich freue mich sehr über dieses schöne Beispiel bürgerschaftlichen Engagements“, zeigte sich Bürgermeisterin Bärbel Schader bei der Einweihung erfreut.

Die Bürgerinitiative „Eine Sitzbank von Bürgern für Bürger“, initiiert von Renate Gayer, entwickelte sich schnell zum Erfolgsmodell. Die Bänke dienen allen Bürgern. Sie sind aber auch insbesondere für ältere Mitbürger, für die alltägliche Wege oft anstrengend sind, eine willkommene Idee. Um den Stadtteil Riedrode kümmert sich bei der Initiative Bernd Deckenbach. Auch er war bei der Einweihung sichtlich zufrieden, dass nun wieder eine Bank existiert, die eine Bereicherung für alle Bürger darstellt.

Neue Bänke geplant

Neue Orte für Bänke sind schon in Planung: Am 21. August beispielsweise wird die Bürgerinitiative an der Ecke Wasserwerkstraße/Berliner Straße neue Sitzgelegenheiten schaffen. Außerdem wird stetig nach neuen Plätzen Ausschau gehalten, an denen die Sitzplätze die Bürger erfreuen könnten. Die Initiative nimmt sehr gerne Anregungen der Bürger an. Auch weitere Spender sind jederzeit willkommen.