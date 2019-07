Politischer Plausch am Grill

Bürstadt.Mit einem Glas Sekt begrüßte der Parteivorstand der Bürstädter CDU zahlreiche Mitglieder und Freunde zum traditionellen Sommergrillfest auf dem Vereinsgelände des ASV 1933 am Groß-Loch.

Bei sonnigem Grillwetter standen Steaks und Würstchen sowie ein reichhaltiges Salat-und Nachtischbuffet und kühle Getränken bereit. Mit einem Spiel- und Basteltisch wurde auch an die Kinder gedacht, die in der weitläufigen Teichanlage ihre Spielfreude hatten.

Neben Bürgermeisterin Bärbel Schader, dem Ersten Stadtrat Walter Wiedemann und Stadtverordnetenvorsteher Ewald Stumpf war auch der CDU-Fraktionsvorsitzenden Jürgen Eberle gekommen. Die Mandatsträger der Union waren gefragte Gesprächspartner zu lokalen Themen. Dazu gesellten sich der Parlamentarischen Staatssekretär und CDU-Kreisvorsitzenden Michael Meister, Landrat Christian Engelhardt und die Erste Kreisbeigeordneten Diana Stolz.

In seinem kurzen Grußwort betonte Michael Meister mit Blick auf den mutmaßlichen Mord des Regierungspräsidenten Walter Lübcke aus Kassel, dass es keine Toleranz gegenüber jedweder Form des Extremismus geben dürfe. „Demokratie braucht engagierte Demokraten“, richtete Meister seinen Blick bereits auf die Kommunalwahl im Jahr 2021. Die CDU sei der Fortschrittsmotor vor Ort und auch personell aufgrund einiger Neueintritte gut aufgestellt

„Wir haben eine rege Nachfrage nach Wohnbauplätzen und Gewerbeflächen. Die neue Innenstadt, das aufgewertete Bahnhofsumfeld und der künftige Bildungs- und Sportcampus sind Wegmarken der aktuellen Stadtentwicklung, die wir mit Außenmaß fortführen wollen“, erläuterte CDU-Parteichef Alexander Bauer die Agenda der Christdemokraten. Hierzu lagen für die Besucher kompakte Informationen auf den Tischen aus.

„Alle sind dazu eingeladen, gemeinsam ein paar fröhliche Stunden miteinander zu verbringen“, stellte die stellvertretende CDU-Vorsitzende Julia Kilian-Engert in ihrer Begrüßung den geselligen Aspekt in den Vordergrund. Dieser Einladung schlossen sich die rund 50 gut gelaunten Gäste, darunter auch FDP-Vorsitzender Burkhard Vetter, schnell an. „Ein gelungenes Familienfest“, so das Fazit der Bürstädter Christdemokraten. red

© Südhessen Morgen, Samstag, 06.07.2019