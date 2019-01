Polizei stoppt Drogenfahrt

Bürstadt.Ein 23-jähriger Wormser muss sich nach seiner vorläufigen Festnahme am Montagabend in einem Verfahren verantworten. Gegen 21 Uhr war eine Streife der Polizei in der Rathausstraße unterwegs und stoppte hier das Auto des Mannes. Sofort sei den Polizisten deutlicher Cannabisgeruch aus dem Innenraum des Fahrzeuges entgegengeweht, berichten die Ermittler.

Das Fahrzeug war noch mit zwei 24 und 38 Jahre alten Männern aus Bürstadt besetzt. Bei dem Jüngeren entdeckten die Beamten Kleinstmengen Amphetamin, bei dem 38-Jährigen stellten die Beamten rund vier Gramm Marihuana sowie ein Pfefferspray sicher.

Blutentnahme auf der Wache

Bei dem 23 Jahre alten Fahrer nahmen die Polizisten zudem körperliche Anzeichen wahr, die auf Drogeneinfluss hindeuteten. Zur Blutentnahme kam der Wormser anschließend mit auf die Wache nach Lampertheim.

Hier stellten die Ordnungshüter beim Abgleich seiner Daten fest, dass ihm die Fahrerlaubnis entzogen wurde. Neben dem Verdacht, dass er berauscht am Steuer saß, muss er sich auch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis strafrechtlich verantworten. pol

