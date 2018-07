Anzeige

Bürstadt/Biblis.Die Polizei in Lampertheim hat ein schwarzes Trekkingrad der Marke KTM sichergestellt und sucht nun den rechtmäßigen Besitzer des Fahrrades. Die Beamten vermuten, dass das Rad gestohlen sein könnte, weil die Rahmennummer abgeschliffen und überlackiert wurde. Zudem sei es in sehr gutem Zustand, und der Neuwertpreis liege bei gut 900 Euro.

Zuletzt gefahren ist damit am Sonntag ein 38 Jahre alter Mann aus Biblis: Nach Angaben der Polizei prallte dieser gegen eine Verkehrsinsel in der St.-Wendelin-Straße in Bürstadt und wurde daher kontrolliert. Der Bibliser habe beteuert, dass das Rad ihm gehöre, obwohl er keinen Eigentumsnachweis erbringen konnte.

Wer das Rad wiedererkennt und weiß, wem es gehört, soll sich bei der Ermittlungsgruppe in Lampertheim unter der Telefonnummer 06206/944 00 melden. pol/cos