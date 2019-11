Polizei sucht nach Zeugen

Bürstadt.Einbrecher sind schon am vergangenen Donnerstag in ein Einfamilienhaus in der Martin-Luther-Straße eingedrungen und entwendeten dabei Schmuckstücke und Uhren im Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Wie die Polizei gestern berichtete, bemerkte ein Zeuge den Einbruch gegen 20 Uhr und kontaktierte die Polizei. Die Tat könnte sich schon am Nachmittag ab 15 Uhr abgespielt haben. Die Unbekannten hätten sich über die Terrassentür Zugang zum Innenbereich verschafft und im Obergeschoss zwei Zimmer nach Wertgegenständen durchsucht. Nun sucht die Polizei Zeugen: Wer Hinweise zu den Tätern oder dem Sachverhalt geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Heppenheim (K21/22) unter 06252/706-0 zu melden. pol

© Südhessen Morgen, Dienstag, 19.11.2019