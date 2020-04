Posaunenspiel für die Nachbarschaft

Bürstadt.Pünktlich um 18.15 Uhr steht Michael Sonnenberg im Hof vor seinem Haus in der Nibelungenstraße, um tief Luft zu holen, denn die braucht er zum Posaune spielen. Er möchte so seine Nachbarschaft unterhalten, erklärt der Musiker.

Auf der Liederliste standen hierfür drei Lieder: „Freude schöner Götterfunken“, die „Irischen Segenswünsche“ und „Il Silencio“. Dem Spiel von Sonnenberg lauschte auch ein bekanntes Ehepaar, das spontan zum Zuhören stehen blieb und Applaus spendete.

Der 55-Jahrige ist Musiker und spielt sowohl bei der Katholischen Kirchenmusik (KKM) als auch beim Evangelischen Posaunenchor. Auf die Idee, in der Corona-Krise Musik zu spielen, ist er durch die Aufforderung des Hessischen Musikverbandes gekommen, der dies vor drei Wochen empfahl. „Die ersten beiden Sonntage habe ich jeweils vom Balkon ausgespielt, aber da war es wohl nicht so gut zu hören, wie ich als Rückmeldung aus der Nachbarschaft bekommen habe“, berichtet Sonnenberg. Deshalb entschied er sich dieses Mal für den Hof als Standort. Und Sonnenberg ist damit nicht allein, wie er erklärt.

Gemeinsam musizieren

In den vergangenen Tagen spielten rund 35 Musiker der KKM zur gleichen Zeit, aber an verschiedenen Standorten in Bürstadt. Hiervon zeigt er Fotos, die jeweils von den Musikern gemacht und per Handy verschickt wurden. Um die Ecke wohnt Mitmusiker Oliver Siegler, der schon die zweite Stimme zu Sonnenbergs ausgewählter Melodie spielte. „Auch Dirigent Wolfgang Rothenheber wohnt nicht allzu weit weg und hat ebenfalls gespielt“, erzählt der Posaunist. Das ganz große Publikum zeigt sich allerdings nicht, anders als in der Siegfriedstraße, die nur zwei Parallelstraßen weiter in nördlicher Richtung liegt.

Dafür fühle Sonnenberg das Gemeinschaftsgefühl mit dem Orchester und habe das Wissen, dass andere zur gleichen Zeit zu den Instrumenten greifen. „Eigentlich wollten wir uns auf dem Beethovenplatz treffen und mit viel Abstand gemeinsam musizieren. Aber danach hätten wir doch wieder länger dort gestanden, und das ist ja nicht erlaubt“, zuckt Sonnenberg mit den Schultern.

In der vergangenen Woche gab es den ersten Versuch einer Online-Probe, allerdings noch ohne Instrumente. „Das hat gezeigt, dass es noch ausbaufähig ist“, lacht Gattin Margund, die das Spielen per Handyvideo aufnimmt. Sie spiele noch nicht lange Klavier, erklärt sie, könne ihren Mann aber theoretisch begleiten. Dies scheitert jedoch daran, das Instrument in den Hof zu transportieren.

Sie hält die Aktion für ein schönes Zeichen: „Das zeigt nach außen hin Solidarität in dieser schwierigen Situation, besonders jetzt vor Ostern.“ Sie hoffte aber, dass das Kontaktverbot bald wieder etwas gelockert wird. Nicht zuletzt für den Sohn, der im Mai heiraten möchte. „Die standesamtliche Trauung wird auf jeden Fall stattfinden, und die Feier ist bisher nicht abgesagt, falls es doch noch Veränderungen geben sollte. Das macht man nicht so leichthin nach rund einem Jahr Vorbereitungszeit“, erzählt sie.

Mit weiteren Musikterminen wartet Sonnenberg zunächst ab. Er will beobachten, wie sich die Lage entwickelt, ob die Mitmusiker noch etwas planen, und schauen, was der Musikverband empfiehlt. Aber er ist gerne bereit, noch weitere Auftritte folgen zu lassen. cid

© Südhessen Morgen, Dienstag, 07.04.2020