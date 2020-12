Pralinen und Tannen besonders gefragt

Bürstadt.Onkel Alfred hat sich als Nikolaus verkleidet und winkt mit einem fröhlichen Ho-Ho-Ho vom Bildschirm. Um ihn herum tanzen winzige Schneeflöckchen. Lustig und einladend präsentiert sich der Bürstädter Online-Weihnachtsmarkt, den der lokale Lieferservice Onkel Alfred und die Stadtverwaltung zusammen auf die Beine gestellt haben.

Und die Auswahl ist groß: Sie reicht vom selbst angerührten Tomaten-Chutney über Lorscher Gin-Trüffel und handgemalte Bilder bis hin zum Weihnachtsschmuck. Etwa hundert Personen täglich haben sich die Seite angeschaut, seit sie am 1. Dezember scharf geschaltet wurde. Bestellung gab es rund 60 – eine Zahl, mit der Onkel Alfred-Geschäftsführerin Sarah Kotschkurov nur so einigermaßen zufrieden ist. „Ich hatte mir doch etwas mehr erhofft“, sagt sie im Gespräch mit unserer Redaktion.

Vor allem die Leckereien von Süßkind und Lisa’s kleiner Konditorei sind gefragt, und auch die hübschen Gestecke von Freistil. Agrarmarkt Engert hat zudem schon etliche Weihnachtsbäume ausgeliefert. „Andere Aussteller haben dagegen gar nichts verkauft“, bedauert Sarah Kotschkurov. „Beim Online-Shopping kommt eben nicht so viel Stimmung auf, wie beim echten Weihnachtsmarktbesuch“, vermutet sie. Spontankäufe funktionieren offensichtlich besser mit einem Glühwein in der Hand beim gemütlichen Bummel von Stand zu Stand. Trotzdem sind die Rückmeldungen der Aussteller insgesamt positiv, berichtet die junge Unternehmerin. „Auch diejenigen, die weniger verkauft haben, freuen sich, dass es viele Besuche auf der Seite gibt und ihre Namen häufig gelesen werden.“ Zumal bis zum 23. Dezember noch Geschenke ausgeliefert werden. Wer außerhalb von Bürstadt wohnt, kann sich seine Bestellung auch selbst abholen. Die Onkel Alfred-Chefin rechnet durchaus damit, dass die Nachfrage in den nächsten Tagen steigt. Mit dem Shutdown haben schließlich ab sofort die meisten Geschäfte geschlossen. Wer seine Jagd auf Geschenke noch nicht abgeschlossen hat, könnte durchaus auf der Bürstädter Online-Plattform fündig werden.

„Ich wurde schon darauf angesprochen, dass mir die Schließung direkt in die Karten spielt. Aber so richtig stimmt das auch nicht“, seufzt die Bürstädterin. Ihre Kinder, zwei und vier Jahre alt, sind gerade in Quarantäne zuhause. Und das bleiben sie auch die nächsten Wochen, weil die Kindergärten ebenfalls geschlossen haben. Dass sie gerade etliche Aufträge abzuarbeiten hat, freut sie trotzdem riesig. sbo

