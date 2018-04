Anzeige

Bürstadt.Der CDU-Stadtverband Bürstadt lud zur diesjährigen Premiere eines CDU-Stammtischs in das Back- und Brauhaus Drayß ein. „Mitglieder aber auch interessierte Bürger sollen die Chance haben, Lob und Tadel loszuwerden und mit uns ins Gespräch zu kommen“, erklärte Fraktionschef Jürgen Eberle den Hintergrund des Treffens.

Eine Eintagsfliege soll dieses Angebot jedoch nicht sein. Jeden zweiten Monat freuen sich Bürstadts Christdemokraten darauf, bei öffentlichen Terminen Entwicklungsprojekte zu präsentieren und interessierten Gästen Rede und Antwort zu stehen. Jeder, der mitdiskutieren und mitgestalten möchte, soll auch die Gelegenheit haben. „Wir sind nicht nur vor den Wahlen da“, so Parteivorsitzender Alexander Bauer.

Der heimische Landtagsabgeordnete setzte entsprechend auch den politischen Impuls und informierte bei dem Dialogtreffen über die in Hessen zum 1. August dieses Jahres vorgesehene Abschaffung der Kindergartengebühren zumindest für sechs Stunden pro Tag. „Damit entlasten wir Familien in drei Kindergartenjahren um bis zu 5000 Euro“, betont Bauer. Zudem werde die schwarz-grüne Koalition in Wiesbaden in zusätzliche Kita-Plätze und in die Qualität von Kinderbetreuung investieren.