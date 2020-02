Prinz spendet erstmals Blut

Bürstadt.Wenn Bürstadts Stadtprinzessin Sabine III. einen Herzenswunsch äußert, dann bekommt sie diesen von ihren närrischen Untertanen nur zu gerne erfüllt. So nahm sie gemeinsam mit Prinz Michael II. am Blutspendetermin des DRK in Bürstadt teil..

„Meine Mama hat während ihrer Krankheit auch Blut gebraucht. Und zwei Familienmitglieder engagieren sich ehrenamtlich beim DRK,“ erklärte die Lieblichkeit. Sie war mit Gefolge in die Erich Kästner-Schule gekommen. „Michael will zum ersten Mal spenden“, erzählte sie. Dass ihr Aufruf großen Anklang fand, das bestätigte Bereichsleiterin Lisa Meisters, die mit den neun Helfern vom DRK-Ortsverband Bürstadt den Blutspendedienst Baden-Württemberg und Hessen unterstützt hatte. Dieser war mit drei Ärzten, zwei Laboranten und fünf für die Blutabnahme Zuständigen vor Ort. „So eine Aktion habe ich selten erlebt“, zeigte sich Eberhardt Weck vom Blutspendedienst Baden-Württemberg begeistert. „Dieses Engagement macht mich sprachlos.“

Auch Bürgermeisterin Bärbel Schader, die gleichzeitig erste Vorsitzende des DRK ist, lobte das Prinzenpaar für sein soziales Engagement. Denn, so Schader: „Blut ist mit Geld nicht zu bezahlen“. Diesem Statement schloss sich auch Prinz Michael II. an. Wie 29 andere Erstspender – darunter etwa 20 Narren, wie Lisa Meisters schätzte – ließ er sich registrieren und absolvierte die ärztlichen Untersuchungen. Insgesamt waren 177 Spendewillige gekommen. 19 davon wurden aus medizinischen Gründen abgelehnt. Am Ende konnte der Blutspendedienst 158 Blutspenden mitnehmen.

Wer gespendet hatte, wurde von Irmelinde Keilmann und 13 freundlichen Helferinnen des DRK-Sozialdienstes in der Mensa in Empfang genommen. Im närrisch dekorierten Essenssaal der Schule roch es nach frischem Kaffee, Gulaschsuppe und Fleischkäse. Neben der üblichen Schokolade standen Kräppel bereit. Dazu hatte Eva-Maria Hofer vom Bürstädter Fastnachtsclub (BFC) mit dem Prinzenpaar Kuchen für die Blutspender gebacken.

Begrüßt mit drei kräftigen „Helau“ mischten sich unter die fast ungläubig schauenden Spender ganze Gruppen, die Heimat- und Carnevalverein, Spiel- und Kulturkreis, Sackschdoahogger und BFC zur Wunscherfüllung entsandt hatten. Und weil sich darunter viele „Nachteulen“ befanden, saßen sie mit dem Prinzenpaar und den DRK-Ehrenamtlichen noch am Ende zusammen. Fell

© Südhessen Morgen, Montag, 24.02.2020