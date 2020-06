Programm beginnt erst im August

Bürstadt.Mehrere Veranstaltungen des Kulturbeirats Bürstadt sind aufgrund der Corona-Pandemie erneut verschoben, einige sogar ganz abgesagt worden. Künstlerin Daphne de Luxe sollte ursprünglich den Auftakt des Programms im März gestalten, was wegen des Lockdowns nicht mehr klappte. Daraufhin wollte sie am Freitag, 26. Juni, kommen. Jetzt ist ihr Auftritt zum zweiten Mal verschoben worden: Sie wird die Zuhörer erst am 25. Juni 2021 unterhalten.

Die erste Veranstaltung des Jahres steht am Donnerstag, 20. August, teilen die Organisatoren des Kulturbeirats erfreut mit. Mit dem Gastspiel von Stephan Bauer soll es im Bürgerhaus losgehen. Um die erforderlichen Hygienemaßnahmen umsetzen zu können, werden weniger Besucher als üblich zugelassen. Also bekommen nur die schnellsten ein Ticket. Das aktuelle Programm:

Donnerstag, 20. August: Stephan Bauer spricht in „Vor der Ehe wollt’ ich ewig leben“ über die Müdigkeit in einer Beziehung.

Donnerstag, 3. September: „Wie jetzt?“ fragt Lizzy Aumeier und spricht über den allgemeinen Wahnsinn der Welt (statt am 2. April).

Freitag, 18. September: Markus Maria Profitlich ist „schwer verrückt“ (statt am 24. April).

Donnerstag, 1. Oktober: „Obacht Miller“ von Rolf Miller soll planmäßig stattfinden.

Donnerstag, 8. Oktober: Heinrich del Core kommt mit „Glück g’habt“.

Mittwoch, 14. Oktober: Tutty Tran, ein Vietnamese mit Berliner Schnauze, spielt sein Soloprogramm „Augen zu und durch“ (statt am 8. Mai).

Donnerstag, 29. Oktober: Der bekannte Saarländer Gerd Dudenhöffer spricht über den „Dod“.

Donnerstag, 19. November: Das Erste Allgemeine Babenhäuser Pfarrer-Kabarett überlegt sich bei „Kuh ohne Deuter“ kluge Fragen auf dumme Antworten.

11. und 12. März 2021: Das Badesalz-Duo präsentiert „Kaksi Dudes“ (statt am 28. und 29. Mai).

25. Juni 2021: Daphne de Luxe.

Keinen Ersatztermin gibt’s für den Auftritt von Uli Masuth am 19. Juni. Die Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit. cos

© Südhessen Morgen, Samstag, 20.06.2020