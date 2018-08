Projekt erhält Preis

Bürstadt.Die Bürstädter Aktion Schmetterlingskinder wird am Donnerstag, 5. Dezember, im Landtag in Wiesbaden ausgezeichnet. Sozialminister Stefan Grüttner überreicht die Landesauszeichnung "Soziales Bürgerengagement". Das teilt Projektleiterin Daniela Dauser mit. Diese Auszeichnung würdigt den besonderen ehrenamtlichen und sozialen Einsatz von Gruppen und Einzelpersonen in Hessen.

Das

...

Sie sehen 38% der insgesamt 1007 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Südhessen Morgen, Dienstag, 03.12.2013