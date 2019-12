Projekt Lesepaten feiert Erfolg

Bürstadt.Lauter strahlende Gesichter in der Bibliothek der Schillerschule in Bürstadt an diesem verregneten Mittwochnachmittag: Bürgerstiftung, Lehrer und Lesepaten ziehen nach dem ersten Jahr des Projekts in einem Pressegespräch Bilanz. Es wird schnell klar, was die gute Stimmung macht: Die Lesepaten sind ein Erfolgsmodell.

Lehrerin Sabrina Zehnbauer, zusammen mit ihrer Kollegin Birgit Pavlicek Deutschbeauftragte an der Grundschule, stellt fest, dass die leseschwachen Kinder, um die sich die Lesepaten kümmern, große schulische Fortschritte machen. Zehnbauer bedankt sich ausdrücklich und wiederholt für das Engagement der Paten. Das sind derzeit zehn Menschen, manche im Seniorenalter, die mit leseschwachen Kindern lesen üben.

Die 15 Kinder haben ein Mal in der Woche für eine zusätzliche Stunde Unterricht bei einem Paten oder einer Patin. Dabei haben diese ganz individuelle Vorgehensweisen, wie sich am Adventskaffeetisch in der Schulbücherei herausstellt. Die eine Patin hat sich extra Bücher für Deutschunterricht besorgt, bei der anderen darf sich die Schülerin jedes Mal ein Buch aussuchen.

Dieses Zusammenkommen von Schülern und Paten – pro Pate sind es maximal zwei Kinder – haben einen Effekt, der weit über die Vermittlung der Lesefähigkeit hinausgeht: Die Stunden geben so manchen Kindern sozialen Halt. Sie vertrauen sich den Erwachsenen an, oft haben die Eltern wenig Zeit, weil sie von früh bis spät arbeiten müssen. So hat etwa ein Mädchen mit seiner Patin über den Tod ihres Großvaters gesprochen. Und die Paten hören zu, wie sie am Mittwochnachmittag deutlich machen. Ihrerseits werden sie mit der Zuneigung der Kinder belohnt. So berichtet eine Patin von einem reizenden Jungen, der große Fortschritte mache: „Ich muss aufpassen, dass ich mich nicht zu sehr an ihn gewöhne“, sagt sie.

Peter Tschirch und Hans-Jürgen Brems, Vorsitzende der Bürgerstiftung, bedanken sich ebenfalls ausdrücklich bei den Ehrenamtlichen und betonen, sich über neue Mitstreiter zu freuen.

