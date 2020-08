Prozess überrascht Politiker

Bürstadt.Dass er aus der Zeitung erfahren musste, dass ein Rathausmitarbeiter Geld unterschlagen hat (wir berichteten), ärgert Uwe Metzner, Fraktionschef der Bürstädter Grünen. „Ich denke, wir hätten vorher darüber informiert werden müssen.“ In einem Antrag hat er nun einen ganzen Fragenkatalog formuliert, und die Antworten von Bürgermeisterin Bärbel Schader (CDU) darauf wünscht er sich „am liebsten noch jetzt in der Sommerpause“. Allerdings seien im Magistrat die Vertreter aus allen Parteien über das Verfahren informiert worden, wie Erster Stadtrat Walter Wiedemann deutlich macht.

Überrascht worden sei allerdings auch Ursula Cornelius von den Berichten über den Gerichtsprozess. „Es wäre schon gut gewesen, wenn wir vorgewarnt gewesen wären“, sagt selbst die CDU-Fraktionsvorsitzende. Sie erwartet ebenso, dass alle Fraktionen informiert werden. „Das muss die Bürgermeisterin schnellstens nachholen nach ihrem Urlaub. Eine eigene Sitzung brauchen wir dafür meiner Meinung nach aber nicht.“

Der Ältestenrat, in dem sich alle Vorsitzenden der Fraktionen nichtöffentlich treffen, wäre ihrer Meinung nach das richtige Gremium. „Denn wir müssen auf die Person Rücksicht nehmen, die betroffen ist.“ Der Ältestenrat könnte sich treffen, bevor die reguläre Sitzungsrunde wieder beginnt. „Je mehr Aufklärung es gibt, desto besser“, meint Cornelius. Sie findet durchaus einige Fragen Metzners zu den Arbeitsabläufen in der Verwaltung berechtigt.

Siegl: Deutliche Defizite

Wieso der Rathausmitarbeiter überhaupt allein in die Obdachlosenunterkunft gegangen ist, fragen sich sowohl Metzner als auch Franz Siegl (SPD). Denn nur so habe der Mann die Möglichkeit gehabt, einer Bewohnerin die Miete mehrfach bar abzunehmen. Auf diese Weise hat der Mann nach Angaben des Amtsgerichts 1350 Euro einkassiert. Er wurde zu einer Geldstrafe von 7200 Euro verurteilt und hat dies akzeptiert. „Wer macht jetzt die Arbeit dieses Mitarbeiters? Sind die Nachfolger richtig geschult?“ Diese Fragen beschäftigen SPD-Fraktionschef Siegl. Er sieht „deutliche Defizite“ bei den Vorgaben der Verwaltung und möchte die Vorgänge in einer eigenen Sitzung klären.

Das sieht Walter Wiedemann (CDU) anders. Der Erste Stadtrat vertritt die Bürgermeisterin in ihrem Urlaub und sagt: „Für Personalangelegenheiten ist der Magistrat zuständig, das hat mit dem Ältestenrat nichts zu tun. Im Magistrat wurden Vertreter aus allen Parteien informiert.“ Zudem sei das Verfahren abgeschlossen. „Wenn das immer wieder aufs Tapet kommt, schadet es dem Mann nur. Er hat die Verwaltung verlassen und einen neuen Job“, sagt Wiedemann.

Vetter: Kirche im Dorf lassen

Doch Franz Siegl kritisiert, in den vergangenen Jahren habe es gleich mehrere Gerichtsverfahren gegen Rathausmitarbeiter gegeben. Zudem sei selbst der Magistrat erst auf Nachfrage informiert worden.

„Soll das jetzt zum skandalträchtigen Vorfall gemacht werden?“ fragt sich Burkhard Vetter, FDP-Fraktionschef. „Man sollte die Kirche im Dorf lassen. Es geht halt schon der Wahlkampf los.“ Vetter ist überzeugt, dass die Bürgermeisterin die Stadtverordneten noch informiere. „Das kann ich abwarten. Zu ändern ist jetzt sowieso nichts, und organisatorische Änderungen im Amt können auf Antrag jederzeit hinterfragt werden.“ cos

© Südhessen Morgen, Dienstag, 04.08.2020