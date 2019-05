Publikum genießt Balladen

Bürstadt.Ihre Gastspiele in Bürstadt genießen längst Kult-Charakter, und auch das jüngste Konzert in der evangelischen Kirche gestalteten die Temptation Gospel Voices wieder zu einem großartigen musikalischen Erlebnis.

Dabei machte der Chor um Dirigent Thorsten Mühlberger um sich selbst gar kein großes Aufheben. Vielmehr ist es der stetige Dank für so vieles, das man im Trubel des Alltags allzu gerne als selbstverständlich begreift, der hier im Mittelpunkt steht. Wenn das Ensemble die Kraft der Geborgenheit zum Spiritual „In My Father’s House“ („Im Haus meines Herrn“) ganz langsam mit seinen Stimmen ausfüllt, ehe der Lobpreis in voller dynamischer Wärme erstrahlt, berührt das die Zuschauer in den voll besetzten Bänken. Der Stand Up-Gospel „In The Name Of The Father“ („Im Namen des Vaters“) bringt die begeisterten Zuhörer dann direkt zum Klatschen.

Was dabei den Unterschied zwischen technisch akkurat agierenden Chören und den Wormser Gospel Voices macht, ist die Leidenschaft, die in jeder Note steckt. Gleichzeitig sind Melancholie und festlicher Glanz, ungehemmte Party-Stimmung und intime Demut im Kirchenraum zu spüren: Diese gefühlten Kontraste werden konsequent zu einem Mosaik vereint, das sich völlig ungeschminkt und nahbar präsentiert.

Selbst der Zweifel bricht sich in Bürstadt Bahn – und gerät dabei doch wieder zu etwas Schönem. Denn statt einen Moderator auszuwählen, sagen die Sänger ihre Stücke selbst an, lassen dabei ihren Gedanken freien Lauf und formulieren mit einer Freiheit, die im Wortsinn Vertrauen schafft („I Trust In You“). Das bringt diese sympathischen Sänger den Zuhörern unglaublich nahe, was sich über die gut 90 Konzertminuten hinweg unmissverständlich feststellen lässt. Nicht selten schließen Genießer bei den zartseidenen Balladen die Augen, geraten lächelnd ins Schwärmen und träumen sich für einen Augenblick in einer bessere Welt – bis sich der Puls wieder erhöht und es auch für die Zuhörer gilt, klatschend Danke zu sagen.

Wobei selbst der persönliche Kontakt in Bürstadt so ganz selbstverständlich zustande kommt. Wo sich andere Chöre in der Pause in ihre eigenen Gemächer zurückziehen, stehen die Gospel Voices mit ihren prächtigen rot-schwarzen Gewändern ganz gemütlich im Kirchenhof, beantworten jede Frage und teilen so ihre Freude an der Musik.

Dass die Sänger hier trotz allem nichts für selbstverständlich nehmen und bei jeder dargebrachten Nummer alles geben, liegt ohne Zweifel an der sängerischen Qualität des Ensembles – ob es die zahlreichen Solisten sind, die sich am Mikrofon melodisch verewigen, oder die ganze Chormacht die kleine Kirche akustisch mit positiver Energie füllt. Dirigent Thorsten Mühlberger tut sein Übriges dazu. Bei der Jubiläums-Nummer „To You“ taucht er selbst tief in die Musik ein. Mit „Son Of God“ („Sohn Gottes“) beschert er den Zuhörern auch noch eine dreistimmig gesungene Eigenkomposition, die diesem Sonntagabend ein besonderes Strahlen schenkt.

