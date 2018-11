Punkteteilung im Heimspiel

Bürstadt.Kürzlich fand die dritte Runde der laufenden Saison 2018/2019 in der Schach-Bezirksoberliga statt, allerdings bereits die zweite Runde im November. Nachdem die Schachfreunde Bürstadt bereits zwei Wochen zuvor mit Heimvorteil siegreich gegen die Gäste aus Heppenheim gewesen sind, empfingen sie diesmal, erneut Zuhause, die Gäste aus Lorsch.

Die erste Entscheidung des Spieltages trug sich am Brett von Horst Stockmann zu, der durch ein Versehen in Nachteil kam und kurz darauf die Waffen strecken musste – so lagen die leicht ersatzgeschwächten Bürstädter einen Punkt hinten. Jugendspieler Mario Winkler, der seit dieser Saison fest in der ersten Mannschaft der Schachfreunde gesetzt ist, nutzte ein Versehen seines Gegners geschickt aus und führte so mit seinem Sieg zum Ausgleich. Dominik Engel teilte sich den Punkt mit seinem Gegner, nachdem die Partie in ein vergleichsweise einfaches Endspiel überführt wurde. An Brett vier kämpfte Claus Rothenhefer zwar lange und tapfer, musste sich am Ende allerdings zur Lorscher Führung geschlagen geben. Jörn Zimmermann gelang aber kurz darauf erneut der Ausgleich für die Bürstädter. Stephan Ziska hatte zunächst einen Nachteil auf der Uhr, später auch auf dem Brett, sodass Lorsch wieder temporär in Führung ging. Der Bürstädter Torsten Schmenger konnte zwar früh Material gewinnen, musste dann aber eine schwierige Stellung zum Gewinn verwalten, was ihm gelang. Mannschaftsführer Dirk Fröhlich konnte seine Partie remis geben, nachdem beide Kontrahenten zwar vergleichsweise wenige Züge ausgeführt hatten, allerdings bereits große Teile ihrer Bedenkzeit verbrauchten. Nach vielem hin und her endete die Begegnung demnach vier zu vier unentschieden.

Die Schachfreunde Bürstadt laden alle Interessenten zu ihrem Jugendtraining ein. Trainingsort ist freitags um 19 Uhr im Vereinsheim der Schachfreunde Bürstadt, Alte Schillerschule, Zugang Augustinerstraße. Das Erwachsenentraining beginnt um 20 Uhr. red

