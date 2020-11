Quarantäne und Tests

Bürstadt/Biblis.Aktuell sind alle drei Bürstädter Schulen sowie die Steinerwaldschule Nordheim/Wattenheim vom Coronavirus betroffen. Das Gesundheitsamt ermittle die Kontakte von infizierten Personen, teilt eine Sprecherin des Kreises Bergstraße mit. Es gebe Quarantäne-Anordnungen und ein Testangebot an allen vier Schulen. In der Bobstädter Astrid-Lindgren-Schule müsse davon ausgegangen werden, dass für einen Großteil der Schulgemeinde Quarantäne angeordnet werde. An den anderen drei Schulen, zu der auch die EKS gehört, seien einzelne Lehrer und Klassen unter Quarantäne gestellt.

Wie Rektor Torsten Wiechmann berichtet, befinde sich eine dritte Klasse der Schillerschule im Distanzunterricht, das Gesundheitsamt prüfe die weitere Vorgehensweise. Für alle anderen finde der Unterricht im Klassenverband bei möglichst seltenem Wechsel der Lehrer mit Maskenpflicht außerhalb der Kohorte statt.

In den Bürstädter Kitas wurden Gruppen geschlossen. „Wir agieren immer nur gruppenweise und auf Anordnung vom Gesundheitsamt“, berichtet eine Verwaltungsmitarbeiterin. In der Kita Zwergenwald seien drei Gruppen geschlossen. Ein Kind und eine Erzieherin seien infiziert, weitere drei Tests stünden aus. In der Kita Sonnenschein und in der Krippe Sonnenkäfer sei jeweils eine Gruppe geschlossen und ein Kind infiziert. In der kirchlichen Einrichtung Spatzennest blieben vorsorglich zwei Gruppen geschlossen. ps

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 25.11.2020