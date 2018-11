Quartett stimmt leise Töne an

Biblis.Da haben sich drei gesucht und gefunden: Die Musiker Barbara Boll und Patrick Embach haben mit Arnika Dörr die richtige Partnerin – als Dritte im Bunde – gefunden. Denn bei der bekannten Wirtin der Gaststätte am Bruchweiher, die für ihre gegrillten Hähnchen bekannt ist, stießen die beiden mit ihrer Idee auf offene Ohren. „Wir wollten regelmäßige Konzerte geben“, erzählt Barbara Boll.

Begabte Nachwuchskünstler sollten eine Plattform bekommen: Mit ihnen treten die beiden etablierten Musiker auf. In den warmen Sommermonaten verwandelten sie den gemütlichen Biergarten in eine musikalische Oase und heizten den mehr als 200 Gästen mächtig ein. Im Winter geht es nun weiter – immer unter dem Motto: „Barbara Boll lädt ein.“

Pop, Rock und Schlager zu hören

Was die Gäste zu hören bekommen? „Musik quer durch den Garten!“ Humorvoll bezeichnen sich Boll und Embach als „zwei Musiker mit Herz und Dachschaden“. Ihr Repertoire reicht von weltbekannten Hits bis zu warmen Bluesstücken. Sie geben zudem mit sichtlichem Vergnügen Gassenhauer zum Besten. So mancher Stammgast fordert und bekommt auch seinen Lieblingshit aus den 70er Jahren zu hören. Selbst so manch kitschiger Schlager steht auf dem Programm. Dazu rockt und swingt das Duo mit großer Freude. Einmal im Jahr veranstalten sie zudem in der Gaststätte Bruchweiher ein Wunschkonzert. „Die Gäste dürfen zwischen 60 und 100 Titeln wählen, und wir spielen“, sagt Boll.

Sie schwärmt nicht nur von der Flexibilität ihres Kollegen Patrick Embach, dem häufig am Piano „acht Hände zu wachsen scheinen“, sondern auch von ihren wechselnden Bandkollegen. So waren dieses Mal an zwei Abenden Hannah Kühr und Violinistin Chiara Metzner mit von der Partie.

Hannah Kühr tritt mit „authentic music“ oft bei Hochzeiten auf und liebt die leisen Töne. Sie zählt zur aufstrebenden Musikergeneration, ebenso wie Chiara Metzner, die bereits seit drei Jahren im November mit dabei ist. Mit ihrem Geigenspiel bereicherte sie einzelne Liedvorträge – und bildete schon bald mit der Gruppe eine enge musikalische Einheit. Apropos eng: Im Winter zieht die Band in „ihr“ Wohnzimmer um. Im gemütlich-engen und atmosphärisch stimmigen Gastraum wird der Liveauftritt zum besonderen Erlebnis. Die Frage nach ihrer Gage beantwortet Boll mit einem Lachen: „Wir lassen den Hut rumgehen und sind immer wieder von der Wertschätzung unseres Publikums überrascht!“

Info: Weitere Infos zu Auftritten unter bruchweiher.de

