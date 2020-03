Quartierbüro feiert seine Eröffnung

Das künftige Quartierbüro am Beethovenplatz. © Knödler

Bürstadt.Wo bis Ende Januar die Besucher Kosmetikanwendungen und Fußpflege genossen haben, geht’s künftig um die Zukunft des östlichen Stadtviertels in Bürstadt: Das Quartierbüro zieht direkt an den Beethovenplatz und feiert in seinen Räumen in der Bürgermeister-Siegler-Straße 29 am Samstag, 14. März, große Eröffnung.

Offiziell los geht’s mit Quartiermanager Jürgen Knödler, Vertretern von Stadtverwaltung, Mitgliedern der Gruppe „Soziale Partnerschaft“ sowie Stadtverordneten um 10 Uhr. Ab 11 Uhr ist dann alles für die Bewohner des Quartiers vorbereitet: Sie sollen viele Informationen zur Stadtentwicklung im Rahmen des Förderprogramms Soziale Stadt erhalten. Ab 13 Uhr schließt sich dann ein Familienfest an – ebenfalls mit vielen Infos sowie Kinderschminken und Bastelangeboten für die Kleinen. „Die Familien sollen sehen, dass sie die Möglichkeit haben, ihren Stadtteil mitzugestalten“, sagt Quartiermanager Jürgen Knödler.

„Schöne Räume am richtigen Ort“

Knödler freut sich sehr auf die Eröffnung. „Wir haben schöne Räume am richtigen Ort gefunden: direkt am Beethovenplatz.“ Denn dieser soll in den kommenden Jahren auch mit Zuschüssen der Sozialen Stadt umgestaltet werden. Damit das Quartierbüro als solches zu erkennen ist, werden noch die Scheiben beklebt. Auch die Möbel fehlen noch, sie sollen im Laufe der Woche geliefert werden. Dazu zählt vor allem ein großer Tisch für Besprechungen. cos

© Südhessen Morgen, Montag, 09.03.2020