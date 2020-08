Race Kids erfolgreich bei der Drei-Länder-Meisterschaft

Bürstadt.Die Race Kids des RV 03 Bürstadt konnten sich trotz einiger fehlender Fahrer aufgrund von Urlaub und Ferien mit einer starken Mannschaft bei der Drei-Länder-Meisterschaft im Einzelzeitfahren in Einhausen präsentieren. Mit acht Startern war der RV 03 der hessische Verein, der am stärksten vertreten war.

Den Anfang machten am frühen Morgen die beiden neunjährigen Moritz Ruhland und Tizian Schambach. Beide fuhren trotz Corona-Trainingspause neue Bestzeiten. Schambach konnte sich mit nur knapp einer Minute Abstand zum Vordermann den zweiten Platz erfahren und wurde somit Vize-Hessenmeister und belegt aktuell Platz zwei im Hessischen Fördercup. Teamkollege Ruhland verpasste das Treppchen knapp und erlangte den vierten Platz in der Zeitfahrwertung sowie Fördercup.

Schlag auf Schlag ging es direkt weiter mit den U13-Jungs. Neo Colditz konnte sich im stark besetzten Starterfeld gut durchsetzten und fuhr bei seinem ersten Rennen auf den vierten Platz und sichert sich auch in der Fördercup-Wertung den vierten Rang. Für Lennard Patz und Nils Petermann war es das erste Rennen in diesem Jahr, für Petermann zudem eine höhere Altersklasse und so erarbeiteten sich die beiden bei hohen Außentemperaturen den zehnten und elften Platz.

Im nächsten Rennen starteten Jana Wahrenbruch und Anna Petermann bei den Mädchen U15. Wahrenbruch konnte sich nicht gegen Kader-Kollegin Jodie Zemke durchsetzten, allerdings gegen Teamkollegin Anna Petermann. Wahrenbruch ist nun Vize-Hessenmeisterin und belegt ebenfalls den zweiten Platz in der Fördercupwertung, Anna Petermann belegte den dritten Platz bei der Hessenmeisterschaft sowie in der Fördercupwertung.

Als letzter Bürstädter Starter ging Elias Patz in der U15 an den Start. Trotz guter Zeit musste er gegen ein sehr starkes Starterfeld ankämpfen und so reichte es für den Kaderathleten nur für Platz acht.

Auch mit weniger Zuschauern aufgrund der Hygiene-Auflagen herrschte eine tolle Stimmung an Start und Ziel und nicht nur die Kids freuten sich, endlich mal wieder bei einem Rennen starten zu dürfen, sondern auch die Trainer Maggy Ewig und Stefan Schambach, die beide mehr als stolz auf ihre Schützlinge sind.

Die Unterstützung von Vereinskollegen, die als Streckenposten halfen oder extra mit dem Fahrrad zum Anfeuern mit Abstand gekommen sind, war für die Race Kids umso motivierender. Bleibt zu hoffen, dass das ein oder andere Bahnrennen in dieser Saison vielleicht noch stattfinden kann.

Aktuell ist die Abteilung dabei die U11 und U13 mit aktuell vier und fünf Sportlern weiter auszubauen und freut sich über interessierte Kinder zwischen acht und zwölf Jahren, die gerne in den Radrennsport reinschnuppern möchten. Infos und Trainingszeiten sind bei den Trainern unter rennsport@rv03-buerstad.de erhältlich. red

