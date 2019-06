Radelnd rund um Bad Tölz

Biblis.Wochenlang haben sie systematisch im Trainingsprogamm Höhenmeter in Odenwald und Rheinhessen gesammelt, um bei dem Saisonhöhepunkt topfit zu sein: Die Etappenfahrt 2019 der RTF-Abteilung des Bibliser Radfahrervereins nach Bad Tölz und die täglichen Ausfahrten von dort stellen Ansprüche an die Kondition der Rennradfahrer. Vom 22. bis zum 28. Juni sind die Bibliser „Rentner-Rennrad-Radler“ sieben Tage an der Isar einquartiert. Von dort aus werden täglich sternförmig Ziele im Umkreis von rund 100 Kilometern angesteuert. Verlockend sind Ziele wie Achenpass, Wallgau, Eng, Jachenau, Walchensee, Kesselberg, Kochelsee, Tegernsee, Wallberg, Spitzingsattel, Schliersee, Seehamersee, Starnbergersee, Ammersee, Hofoldingerforst und Grünwald. Sie alle in den wenigen Tagen abzuhaken, ist nur machbar, wenn einzelne Gruppen die einzelnen Orte ansteuern. Abends treffen sich die Ausdauersportler wieder in ihrem Quartier in Bad Tölz, nicht nur um das „Siegerbier“ zu genießen, sondern das Programm für den nächsten Tag zu besprechen. red/ Bild:dpa

