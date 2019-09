Radfahrer streben wieder Kilometertitel an

Biblis.Von Anfang Mai bis Ende September sind sie im Sommer jeden Mittwoch unterwegs. Sie, das sind die Wanderfahrer des Radfahrervereins RV Vorwärts Biblis. Die Hitzerekorde dieses Sommers unterbrachen die Serie: An einem Mittwoch gaben Fachwart Manfred Seib sowie die Tourenleiter Siegfried Dotzauer und Valentin Müller den Radfahrern Hitzefrei. Neben den „Mittwochstouren“ mit hohen Teilnehmerzahlen starteten unermüdliche Radler an weiteren Sonn- und Werktagen, um in kleinen Gruppen von mindestens vier Teilnehmern für den RV Biblis im Landeswettbewerb der Wanderfahrer ebenfalls Kilometer zu sammeln.

Ziel waren bei den Mittwochstouren immer wieder bekannte Aus-flugslokale und bewirtschaftete Vereinsheime beziehungsweise „Bauernschänken“. Ausschlaggebend für die Auswahl der Ziele war nicht nur die Erreichbarkeit in angemessener Fahrzeit, sondern auch die kulinari-schen Genüsse auf der Speisekarte. Schließlich wollte man ja nicht nur das Radfahren genießen.

Insgesamt waren 31 Personen an den unterschiedlichen Touren beteiligt, davon nahmen 24 Teilnehmer an fünf und mehr Fahrten teil.

Manfred Seib, Fachwart der Bibliser Wanderfahrer, berichtet, dass ein deutlicher Wandel zu beobachten ist: Rund 80 Prozent der Teilnehmer sind mit E-Bikes unterwegs. Damit ist auch ein deutlicher Anstieg der Geschwindigkeit verbunden. In den vergangenen Jahren wurde deutlich gemütlicher gefahren. Es waren keine Verkehrsunfälle zu melden, lediglich ein Teilnehmer verletzte sich ohne Beteiligung Dritter bei einem unglücklichen Sturz. Traditionell wird am letzten Mittwoch im September vom Fachwart die Ehrung für die höchsten Kilometerleistungen vorgenommen. Bei den Damen sind dies Maria Flörchinger mit 773 Kilometern, gefolgt von Angela Christandl mit 739, Johanna Ritzert mit 699, Felizitas Löffler mit 329 und Gisela Seib mit 243. Reinhold Dölger ist bei den Herren mit 1774 Kilometern Spitzenreiter. Auf den weiteren Plätzen folgen Siegfried Dotzauer mit 1759, Valentin Müller mit 1720, Rudolf Münch mit 1540 und Helmut Nippert mit 1100. Ob die erstrampelten 17 956 Kilometer wieder ausreichen, um auch 2019 einen der vorderen Plätze in Hessen zu belegen, wird erst in einigen Wochen bekannt sein, wenn alle Vereine ihre Meldungen beim Hessischen Radfahrerverband eingereicht haben. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 27.09.2019