Radler blicken gestärkt in die Zukunft

Bürstadt.Hubert Eberle bleibt erster Vorsitzender des RV 03 Bürstadt. Einstimmig wählten die Mitglieder des Radsportvereins den bisherigen Vereinschef für zwei weitere Jahre an die Spitze des knapp 200 Mitglieder starken Clubs.

Zuvor lauschten die 30 anwesenden Radfahrer – unter ihnen Ehrenmitglied Hans Ludwig – den Jahresberichten des Vorstandes und der einzelnen Abteilungsleiter im Vereinsheim in der Wasserwerkstraße. Nach dem ausführlichen Rückblick des Vorsitzenden und der Fachwarte Kunstradsport, Radtouristik, Triathlon und der Jugendabteilung nahmen die Mitglieder die Ausführungen von Nina Kilian, Marco Neumann und Lutz Bauer ohne weitere Aussprache zur Kenntnis.

Tadellose Arbeit

Nach dem Kassenbericht von Holger Ludwig und den sich anschließenden lobenden Worten der Kassenprüfer für dessen tadellose Arbeit wurden der Kassierer und der Vorstand einstimmig entlastet.

Ebenso einstimmig war die Wiederwahl des bisherigen ersten Mannes an der Vereinsspitze. Hubert Eberle erhielt das uneingeschränkte Vertrauen der Versammlung und den langanhaltenden Applaus aller Anwesenden zur erfolgreichen Wiederwahl. Die Vereinsmitglieder bestätigten Marco Neumann als Fachwart der Radtouristikfahrer im Amt. Fortan kann sich der Verein über die neue Abteilung Rennsport freuen. Deren rührige Trainerin Maggy Ewig hatte zuvor über das Entstehen der neuen Abteilung und erste sportliche Erfolge berichtet. Die Rennsportler werden zukünftig von den neuen Fachwarten Maria Wahrenbruch und Stefan Schambach im Vorstand vertreten.

Vorstand vergrößert

Ruben Wiedemann wählten die Mitglieder als zusätzlichen Beisitzer in das Führungsgremium des RV 03, wo er als sportlicher Koordinator zwischen den Abteilungen arbeiten soll. Bettina Heger wird zusätzlich als weitere Kassenprüferin die Vorstandsriege komplettieren.

So blickt der neu formierte und erweiterte Vorstand nach den Worten seines alten und neuen Vorsitzenden Hubert Eberle „weiter gestärkt in neuer Formation den zahlreichen kommenden Aufgaben in 2019 entgegen“.

Wichtige Termine des RV 03 Bürstadt sind am 16. Juni die Radtouristikfahrt, am 9. November das „Großreinemachen“ im Vereinsheim, am 16. November der Sportnachmittag in der Sporthalle in Bobstadt und Anfang Dezember die Jugend-Weihnachtsfeier im Vereinsheim. beh

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 24.04.2019