Radsportler steigen auch bei Regen in den Sattel

Bürstadt.Das regnerische Wetter hielt offensichtlich so manchen Radsportler davon ab, an der Ried-Odenwald-Tour in Bürstadt an den Start zu gehen. Die Radfahrervereinigung (RV) 03 veranstaltete die Rundfahrt in Erinnerung an den vor einem Jahr auf seinem Rennrad verstorbenen Uwe Hendrich. Er hätte an diesem Sonntag seinen 60. Geburtstag gefeiert.

Fahrtleiter Walter Rißberger, seine zwölf Streckenposten und die etwa 20 Helfer, die sich im Vereinsheim um die 140 Sportler kümmerten, waren trotz des widrigen Wetters zufrieden. Denn neben vielen sportlichen Stammgästen waren etliche gute Radsportbekannte von befreundeten Vereinen gekommen. Dazu hatten die eigenen Renn- und Triathlonkids ihre Helme aufgesetzt und kräftig in die Pedale getreten. „Erstmals mussten die Starter keine Startkarten ausfüllen“, erklärte Rißberger. Stattdessen mussten nur die Barcodes auf den Wertungskarten des Bundes Deutscher Radfahrer gescannt werden. Das sparte viel Zeit und erleichterte die Arbeit der Ehrenamtlichen. Zudem wurden die Daten gespeichert. Nur noch die gefahrenen Kilometer, die in die Jahreswertung eingehen, mussten noch per Hand in der Startkarte vermerkt werden.

Die Touristikfahrt bot ein vielfältiges Angebot für Einsteiger und durchtrainierte Athleten. Vier Strecken standen zur Auswahl. Auf der kürzesten Strecke über 41 Kilometer rollten die Teilnehmer durch das flache Ried. Etwas mehr Ausdauer wurde für die 75 Kilometer lange Tour benötigt. Hier musste die zwölf Kilometer lange Steigung von Bensheim nach Beedenkirchen bewältigt werden. Wer sich mehr zutraute, konnte die 111 Kilometer lange Tour wählen oder gar auf die 157 Kilometer lange Rundtour gehen. Dabei galt es, 1500 Höhenmeter zu bewältigen – zwischendurch regelmäßig mit Getränken und Obst versorgt. Unter den Teilnehmern befand sich auch TV-Vorsitzender Andreas Röß. „Das ist eine gut organisierte Veranstaltung und hat richtig viel Spaß gemacht“, lautete sein Fazit.

Allerdings musste Fahrtleiter Rißberger auch einen Sportler retten, dem in Groß-Bieberau die Kette gerissen war. Ein weiterer Teilnehmer landete sogar im Krankenhaus. Nach einem Sturz lautete die Diagnose: Schlüsselbeinbruch. Wer sicher wieder in Bürstadt angekommen war, ließ er den sportlichen Tag bei Salaten, Steaks und Bratwürsten ausklingen. Vorsitzender Hubert Eberle und Vorstandskollege Gregor Heger betätigten sich als Grillmeister. Sie zeigten sich über den Verlauf der Traditionsfahrt genauso zufrieden wie Rißberger. Fell

