Bürstadt.Die Stadtverordnetenversammlung Bürstadt hat am Dienstagabend den Entwurf eines Planungsbüros zur Neugestaltung der Nibelungenstraße mit Ergänzungen von SPD und Grünen einstimmig gebilligt. Wir hatten über die Grundzüge des möglichen Umbaus bereits aus der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung vergangene Woche berichtet.

Demnach soll die Nibelungenstraße Einbahnstraße bleiben, aber als Fahrradstraße angelegt werden. Das bedeutet, dass Radfahrer (in beide Richtungen) und Autoverkehr gleichberechtigt sind. Ursprünglich sah der Entwurf dafür den Bereich zwischen Mainstraße und Entenpfad vor.

Das Stadtparlament folgte der Empfehlung der SPD, die Ausweitung der Fahrradstraße bis zur Forsthausstraße in die weitere Prüfung einzubeziehen. Damit sei auf der Spange zwischen alla hopp!-Anlage am Bürgerhaus und Sport- und Bildungscampus mehr Sicherheit für den Fahrradverkehr gewährleistet, erklärte SPD-Sprecher Franz Siegl. In die Prüfung eingehen soll auch sein Vorschlag, eine Fahrradstraßenlösung für die Wilhelminenstraße anzudenken.