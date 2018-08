Radwege-Konzept: Stadt soll Angebot des Kreises prüfen

Bürstadt.Der Ausschuss für Umwelt und Stadtentwicklung Bürstadt hat sich am Mittwochabend einhellig dafür ausgesprochen, ein Angebot des Kreises Bergstraße zur Erstellung eines Radwegekonzepts zu prüfen. Bürgermeisterin Bärbel Schader hatte erklärt, Heppenheim erarbeite ein kreisweites, ortsverbindendes Radwegenetz und biete den Kommunen an, auch innerörtlich aktiv zu werden. Nun soll, so das Votum des

...