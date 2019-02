Raiffeisenbank trotzt dem schwierigen Markt

Bürstadt.Die Raiffeisenbank Ried mit Sitz in Bürstadt hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem bereinigten Ergebnis von 3,1 Millionen Euro abgeschlossen. Damit liegt sie um 100 000 Euro leicht unter dem Jahr davor. Trotzdem sind die Vorstände Claus Diehlmann und Frank Ohl mit 2018 überaus zufrieden, wie sie im Bilanz-Pressegespräch betonen. Die Bank habe auf allen Feldern ordentlich zugelegt, nach 2017 jetzt auch wieder bei der Kreditvergabe. Dass das Ergebnis dennoch stagniert, sei den mitunter äußerst schwierigen Marktbedingungen geschuldet.

Die Dividende des Genossenschaftshauses sei noch nicht ermittelt, liege aber sicherlich leicht unter den vier Prozent aus dem Vorjahr, sagte Diehlmann. Die Vertreterversammlung findet am Dienstag, 11. Juni, im Bürgerhaus statt.

Die Umsätze steigen, die Erlöse sind rückläufig. Dieser harte Trend würde der Bank noch eine Weile erhalten bleiben, prognostizierten die Vorstände vor dem Hintergrund internationaler Krisen und zunehmender Unberechenbarkeit der Märkte. Der Handelstreit zwischen den USA und China etwa, der Brexit oder der Streit um die Pipeline Nordstream II erschwerten das Geschäft enorm. Nicht etwa mit unmittelbarer Konsequenz auf die Bank in Bürstadt, allerdings aber durch die Reaktionen an den Börsen.

Der Leitzins von Null und die lange Niedrigzinsphase in Folge mache es der Raiffeisenbank besonders schwer, Geld zu verdienen, so Diehlmann. Genossenschaftsbanken verdienen ihr Geld, indem sie die Einlagen ihrer Sparer an private oder gewerbliche Investoren verleihen. 2017 war das Kreditgeschäft des Hauses noch geschrumpft. 2018 ist es wiederum um 9,5 Prozent auf 219 Millionen Euro gewachsen. Das sei trotz der schlechten Zinssituation gelungen, weil die Bank in Summe mehr Kredite vergeben hat als zuvor, sagte Frank Ohl. „2018 war ein Rekordjahr im Kreditgeschäft für uns“, sagte er. „Wir haben Neubewilligungen über 48 Millionen Euro abgeschlossen.“ Claus Diehlmann erklärte mit Blick auf Großbanken die Philosophie dahinter: „Wir sind klein, wir sind schnell, wir sind wendig.“ Kreditanfragen würden innerhalb einiger Stunden bearbeitet, der Kunde hätte den Vertrag häufig schon am Folgetag in der Hand. „Das schätzen die Leute, deshalb halten sie uns die Treue“, so Diehlmann.

Wie in den Vorjahren haben die beiden Bürstädter Bänker die stetig zunehmenden Regulierungszwänge beklagt. Unterm Strich würden all die Vorgaben und Kontrollen mindestens eine Vollzeitkraft täglich beanspruchen. Diehlmann: „Da will die Oma am Weltspartag etwas auf das Konto des Enkels einzahlen, und wir müssen sie wegschicken, weil das Geldwäsche sein könnte.“

