Raiffeisenhallen wieder Thema

Bürstadt.Der Ausschuss für Umwelt und Stadtentwicklung diskutiert in seiner öffentlichen Sitzung am Mittwoch, 20. Januar, 19.30 Uhr im Bürgerhaus Bürstadt über die Kriterien für die Neuentwicklung des Raiffeisenareals hinter dem Bahnhof. Bisher haben sich bei der Stadt sechs Investoren gemeldet, die auf dem 1850 Quadratmeter großen Gelände zwischen Bahngleisen und Industriestraße bauen wollen. Ihre Planungsideen stellen sie den Ausschussmitgliedern am 10. Februar in einer weiteren Sitzung vor. Deshalb rät die Verwaltung dazu, zuvor die Kriterien für die Vergabe zu klären. Bereits am 16. Februar soll der Ausschuss dann wieder öffentlich zusammenkommen, um zu entscheiden, ob der markante Raiffeisenturm abgerissen oder erhalten bleiben soll. Den endgültigen Beschluss darüber fasst dann am Mittwoch, 24. Februar, die Stadtverordnetenversammlung. Interessierte Bürger können direkt vor Beginn der Sitzung Fragen zum Thema stellen. cos

