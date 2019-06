Ramon Chormann kommt erneut nach Bürstadt

Bürstadt.Ein echter Coup ist dem Bürstädter Spiel- und Kulturkreis 50 (SKK) gelungen. Denn am Freitag, 10. Januar, 2020, um 20 Uhr wird erneut „de Pälzer“ Ramon Chormann im SKK-Vereinsheim zu Gast sein. Nach zwei ausverkauften Vorstellungen in diesem Jahr konnten die Verantwortlichen den Büttenredner, Sänger und Entertainer erneut verpflichten. Dieser feiert im kommenden Jahr bereits sein 25-jähriges Jubiläum als Fastnachter und wortgewandter Redner und Musiker. Ramon Chormann ist weit längst über die Grenzen der Pfalz hinaus bekannt, und auch in Bürstadt hat er eine große Fangemeinde, die sich stets über ein Wiedersehen freut. Deshalb gilt es, sich schnell die Karten für seinen Auftritt im Vereinsheim des SKK in der Waldgartenstraße zu sichern. Dazu muss man lediglich rechtzeitig den zweiten SKK-Vorsitzenden Hans Ludwig unter der Telefonnummer 06206/7 15 53 anrufen. Die Tickets sind für 25 Euro zu haben. Fell (Bild: Nix/A)

