Rampe nach Bürstadt-Mitte ab Montag gesperrt

Bürstadt.Einmal mehr muss mit den Bauarbeiten an der B 47 eine Abfahrtsrampe gesperrt werden. Diesmal ist die Ausfahrt Bürstadt-Mitte an der Reihe: Ab Montag, 15. Juni, wird hier der Asphalt ausgetauscht. Wer also aus Richtung Bensheim nach Bürstadt unterwegs ist, muss Unwege in Kauf nehmen.

„Das ist dann aber auch die letzte Sperrung in diesem Bereich“, verspricht Jochen Vogel, Sprecher der Straßenbaubehörde Hessen Mobil. Ansonsten mache der Ausbau der B 47 deutlich sichtbare Fortschritte, der erste vierspurige Abschnitt zwischen B 44 und Rosengarten ist inzwischen so gut wie fertig und soll noch im Sommer freigegeben werden, wie Vogel ankündigt. Zurzeit verläuft der Verkehr zwar schon über beide Fahrbahnen – allerdings jeweils nur einspurig.

Auch die Arbeiten an der neue Trasse zwischen B 44 und der Brücke über die Riedbahn sind mittlerweile abgeschlossen. Inzwischen fließt der Verkehr in beide Richtungen über die neuen Spuren – und auch über die gerade erst fertig gestellte zweite Brücke über die B 44. Damit schaffen sich die Straßenplaner den Freiraum, um auch die alte Fahrbahn modernisieren zu können. Hier haben die Sanierungsarbeiten bereits begonnen. Dickster Brocken in dem Bereich: das alte Brückenbauwerk, das sich schon seit den 70ern über die B 44 bei Bürstadt spannt. Noch laufen die Ausschreibung, aber Ende Juli könnte die Generalüberholung starten, hofft Vogel. Vom Zustand der Brücke hänge auch ab, wann die Baustelle von der B 47 wieder verschwindet. Erst wenn sämtliche Asphalt- und Dichtungsschichten von dem Betonbauwerk entfernt sind, sei zu sehen, wie groß das Ausmaß der Schäden tatsächlich ist, macht der Sprecher von Hessen Mobil deutlich. Zwar hätten Probebohrungen stattgefunden, doch damit ließe sich lediglich der grobe Rahmen abstecken.

Wenn es schnell geht, dürfen die Bautrupps Ende Oktober wieder abziehen. Das Ganze könnte sich aber auch bis in den Dezember hinziehen – obwohl auf den Schildern vor der Baustelle nach wie vor von „September 2020“ die Rede ist. „Das ist nicht mehr zu schaffen“, winkt Jochen Vogel ab. Allerdings wolle Hessen Mobil noch abwarten, welche Überraschung die alte Brücke noch parat hat. „Dann werden wir das Schild natürlich ändern“, kündigt der Sprecher an. sbo

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 10.06.2020