Rast an der Kapelle

Bürstadt.Sie ist ein Kleinod: Die 1815 erbaute und 2001 nach umfangreichen Restaurationsarbeiten wieder geweihte St. Wendelinuskapelle auf dem Boxheimerhof. Auf dem Weg zwischen Lampertheim und Bürstadt gelegen, nutzen die Spargelstädter früher den Weg, um zur Messe in St. Michael zu kommen. Hier finden in den Sommermonaten noch Gottesdienste unter der Statue von St. Wendelinus statt. Doch meistens fahren die Bewohner vom Boxheimerhof zur Messe nach St. Peter oder St. Michael.

Dank der Initiative „Eine Sitzbank von Bürgern für Bürger“ kann man jetzt auch direkt an der Kapelle eine kleine Rast einlegen. Gespendet hat sie die Volksbank (Voba) Darmstadt Kreis Bergstraße. Die Farbe der neuen Bank wurde an die Klappläden des Kirchleins angepasst.

Umfangreiche Vorarbeiten waren dazu nötig. Das berichtete Renate Gayer, Mitglied der Sitzbankgruppe. War der Wunsch von Gruppenmitglied Frank Gumbel nach einer Spende für die neue Bank auch bei Voba-Bezirksleiter Udo Lange schnell auf positive Resonanz gestoßen, so musste nicht nur ein schönes Plätzchen gefunden werden. Auch die Eigentumsverhältnisse waren zu klären. Die Zustimmung von Kirche und Landwirtsfamilie Schneider wurden bald erteilt.

Bei der Aktion „Wir schaffen was“ verschönerte der Männerkreis von St. Peter das Gelände. Der Bauhof erledigte Pflasterarbeiten, und auch ein passendes Sponsorenschild wurde angebracht. „Das ist unsere sechste Bank in diesem Jahr“, sagte Renate Gayer. Sie freut sie sich schon darauf, eine weitere Bank in der Naturoase in Bürstadt aufzustellen. Zudem gibt es schon eine Zusage für eine weitere Bank auf dem Boxheimerhof. „Ein Hoch auf die Sitzbankgruppe“, freute sich Bürgermeisterin Bärbel Schader. Pfarrer Peter Kern wünschte Gottes Segen für die, die dort zukünftig rasten. Fell

© Südhessen Morgen, Dienstag, 13.11.2018