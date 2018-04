Anzeige

Bürstadt.Der Bürstädter Seniorenbeirat nimmt seine Arbeit auf und bietet ab kommender Woche eine regelmäßige Sprechstunde an. Am Donnerstag, 12. April, können Bürger ins Rathaus, Zimmer 102, kommen. Von 16 bis 18 Uhr beantworten die Akteure Fragen – und ab sofort dann jeden zweiten Donnerstag im Monat.

Der Seniorenbeirat vertritt die Interessen der älteren Einwohner in Bürstadt, Bobstadt und Riedrode, ist Ansprechpartner für die Ausschüsse der Stadt und soll bei allen Themen angehört werden, die ältere Menschen betreffen. Der Beirat begleitet Senioren im Umgang mit Behörden und Ämtern, unterstützt in schwierigen Lebenssituationen, vermittelt Kontakte zu Trägern, Einrichtungen und Diensten der Altenhilfe, gibt Auskunft über die Angebote, Einrichtungen und Dienste für ältere Menschen vor Ort.

Fragen beantwortet Ortrud Goertz unter der Telefonnummer 06206/951 30 49 oder per E-Mail an seniorenbeirat-buerstadt@t-online.de. Sprechzeiten sind jeweils von 16 bis 18 Uhr am 12. April, 17. Mai, 14. Juni, 12. Juli, 9. August, 13. September, 11. Oktober, 8. November und 13. Dezember. cos