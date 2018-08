Raumnot verschärft sich weiter

Anzeige

Bürstadt.Während die Erich Kästner-Schule in Sachen Generalsanierung auf der Zielgeraden ist, wartet Torsten Wiechmann, Rektor der Bürstädter Schillerschule, nach wie vor auf neue Nachrichten. „Immerhin ist der Bau der Mensa im Zeitplan“, sagt er im Gespräch mit unserer Zeitung. Angekündigt sei die Fertigstellung zum vierten Quartal 2018.

Die Schillerschule begrüßt am Dienstag, 7. August, rund 160 neue Kinder an der Schillerschule. Nach den Gottesdiensten, die um 8.30 Uhr in St. Michael und in der evangelischen Kirche stattfinden, werden die Kinder begrüßt.

Um 9 Uhr sind zunächst die erste Klasse und die Vorklasse der Sprachheilschule sowie die Vorklasse der Grundschule begrüßt. Um 9.45 Uhr sind die Klassen 1a und 1b an der Reihe, um 10.30 Uhr die Klassen 1c und 1d. Um 11.15 Uhr wird dann die Klasse 1e willkommen geheißen.