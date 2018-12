Rayan Idrissi belegt in Petersberg den dritten Rang

Bürstadt.Bei den hessischen Judo-Einzelmeisterschaften der Altersklasse U15 in Petersberg belegte der Bürstädter Rayan Idrissi in der Gewichtsklasse bis 55 Kilogramm nach zwei Siegen und einer knappen Niederlage den dritten Platz seiner Gruppe und qualifizierte sich damit für die südwest-deutschen Einzelmeisterschaften in Bad Ems. Dort erreichte er jedoch aufgrund gesundheitlicher Probleme nie seine Topform, unterlag zweimal und schied vorzeitig aus dem Wettbewerb aus.

Ebenfalls für den 1. Judo-Club Bürstadt traten bei den hessischen Einzelmeisterschaften die Athleten Alireza Taheri (bis 46 Kilogramm), Anton Krahn (bis 43 Kilogramm) und Gregor Vogel (bis 50 Kilogramm) an. Alle drei Athleten zeigten gutes Judo und gewannen einige Kämpfe, jedoch reichte es am Ende für keinen der drei einen der vorderen Podestplätze zu erreichen.

Trainer Klemens Timm war trotz des Ausscheidens mit deren kämpferischen Einstellung und Moral seiner Jungs zufrieden. Rayans Qualifikation zu den südwest-deutschen Meisterschaften war ein gerausragender Erfolg. „Wäre er gesundheitlich hundertprozentig fit gewesen, wäre für ihn vielleicht auch noch mehr drin gewesen“, so Timm in der späteren Analyse. red

