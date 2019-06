Rayan Idrissi ist jetzt Kampfrichter

Rayan Idrissi © 1. JCB/Müller

Bürstadt.Der 14-jährige Rayan Idrissi, der für den 1. Judo-Club Bürstadt (1. JCB) bereits als aktiver Judoka schon viele Kämpfe bestritten hat, ist nun auch offizieller Kampfrichter des Hessischen Judo-Verbandes (HJV).

Rayan besuchte hierfür in Frankfurt den Lehrgang und machte seinen Prüfungseinsatz bei der Großveranstaltung Bezirkseinzelmeisterschaften in Bürstadt, bei der weit über 100 Kinder an den Start gingen. Den Übungseinsatz sowie die offizielle Kampfrichter-Prüfung in Bad Schwalbach bei der Veranstaltung Jugend trainiert für Olympia (JTFO) absolvierte der sympathische Bürstädter mit Bravour. Der 1. JCB gratuliert Rayan und dankt ihm für sein großes Engagement. red

© Südhessen Morgen, Samstag, 22.06.2019