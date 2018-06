Anzeige

Bürstadt.Wenn die Chance besteht, Lehrer auf irgendeinem Gebiet zu schlagen, dann ergab sich diese in der Vergangenheit für die Abschlussklassen der Erich Kästner-Schule in Bürstadt immer beim Fußballspielen. Doch in diesem Jahr bekamen die acht Klassen diese Chance nicht. Denn um einigermaßen im Zeitplan zu bleiben – und weil viele Lehrer verletzt, auf Klassenfahrten oder in Vorbereitungen waren – musste das Organisationsteam um Sportler Steffen Litzel neue Wege gehen.

Er teilte die aus jeweils vier Spielern und einem Torwart bestehenden Mannschaften in zwei Gruppen auf und ließ sie im Modus „Jeder gegen Jeden“ antreten. In den jeweils zwölf Minuten dauernden Matches lieferten sich die Schüler harte Kämpfe. Bejubelt von den Mitschülern auf der Galerie, trotzten sie den hohen Temperaturen in der Sporthalle.

Schiedsrichter Oliver Weinmann, der von einigen Schülern an der Seitenlinie Unterstützung erfuhr, hatte wenig Mühe. „Hier wird Fair Play gelebt“, erklärte Steffen Litzel und verwies auch auf die vielen teilnehmenden Mädchen in den Reihen der ambitionierten Kicker. „Darüber freue ich mich“, gestand Litzel. Und die Jungs zeigten sich von ihrer besten Seite. Ging es im Eifer des Gefechtes etwas rau zu, folgte die Entschuldigung in Richtung ihrer Klassenkameradinnen auf dem Fuß. Und das, obwohl in diesem Turnier die geschossenen Tore der Mädels doppelt zählten.