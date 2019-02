Rechtliche Betreuung richtig gestalten

Bürstadt.Frisch gedruckte Zertifikate konnte Rita Schramm, Mitglied des Kreisausschusses, an 30 ausgebildete rechtliche Betreuer im Briebelsaal des Alten- und Pflegeheims St. Elisabeth übergeben. Die rechtliche Betreuung für Volljährige ersetzt die frühere Vormundschaft und setzt bestimmtes Wissen voraus, dass sich die Teilnehmer des Kurses jetzt erarbeitet haben.

So ging es an vier Kursabenden mit den Referenten Maritta Eckert-Geiß, Carmen Grieshaber und der Medizinerin Karin Berger-Spengler, um verschiedene Krankheitsbilder. Immer stand dabei das Wohl des Menschen an erster Stelle, der betreut werden soll. Auch der Umgang mit an Demenz erkrankten Menschen und Anlaufstellen, die bei Krankheitsverdacht weiterhelfen, bekamen die Ehrenamtlichen vermittelt.

Die Teilnehmer hatten in den Kursstunden auch umfangreiches Wissen und Informationen im juristischen Bereich gesammelt. Praktische Tipps, Rechte, Pflichten und verschiedene Vorsorgemöglichkeiten wurden ebenso besprochen. Auch viele Fragen wurden beantwortet – ebenfalls ein Bestandteil des Kurses.

Die neuen Kenntnisse waren Voraussetzung, um sich für die Übernahme einer rechtlichen Betreuung zu qualifizieren, und wurden mit einem Zertifikat bestätigt.

Unter den erfolgreichen Absolventen des Kurses war auch Gabriele Weiß-Szpera. Für Koordinatorin der Hospiz Initiative Ried und Trauerbegleiterin für Erwachsene, Kinder und Jugendliche, ist das Zertifikat einer weiterer „Baustein“ ihres Berufes. „Das hat mich schon immer interessiert“, erzählte sie.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 28.02.2019