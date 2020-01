Redskins laden zur „Super Bowl“-Party

Bürstadt.Am Sonntag, 2. Februar, findet der 54. Superbowl statt – das angesagte American Football Fest. Mit 800 Millionen Zuschauern rund um den Globus zählt er zu den größten Sportevents weltweit. Auch die Bürstadt Redskins – bekannt für American Football und Cheerleading – bringen dieses Ereignis direkt in die Region und laden alle Footballbegeisterten zum Cinema Bowl in die Kinowelt nach Worms ein.

Bevor das Spiel offiziell mit der amerikanischen Nationalhymne eröffnet wird, wollen die Redskins gemeinsam mit ihren Gästen eine der tollsten „Super Bowl“-Partys diesseits des Atlantik feiern. Ab 21 Uhr stimmen zwei DJs auf unterschiedlichen Ebenen zeitgleich das Publikum auf das Spiel ein. Je nach Geschmack können sich die Gäste mit Hip-Hop oder einem Rock’n Pop Mix aus 40 Jahren Redskins unterhalten lassen.

Da bei amerikanisch-geprägten Events das leibliche Wohl auf keinen Fall zu kurz kommen darf, bietet das Team der Kinowelt neben BBQ-Klassikern wie Pulled Pork oder leckeren Hot Dogs auch American Drinks an. Das Spiel selbst wird in den extra dafür ausgerüsteten Kinosälen auf großer Leinwand und in Dolby Stereo gezeigt.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, und es sind bereits viele Tickets verkauft. Wer sich also diesen Abend nicht entgehen lassen möchte, sollte sich rechtzeitig ein Ticket für 10 Euro Eintritt plus 10 Euro Mindestverzehr an der Kasse der Kinowelt Worms oder zu den Trainingszeiten bei den Bürstadt Redskins – samstags von 11 bis 13 Uhr auf dem Freizeitkickergelände in Bürstadt sowie mittwochs von 18 bis 19 Uhr in der TSG- Halle in Bürstadt – sichern. Ein Teil des Eintrittsgeldes geht an die Jugendabteilung. red

