„Wir möchten das Rückspiel zu Hause gegen Hanau offener gestalten“, blickte Coach Fengel voraus. „Hanau ist ein starkes Team, aber wir konnten schließlich in der Winter-Hallensaison auch schon ein Unentschieden gegen die Hornets erkämpfen.“ Am 27. Mai ist dann nicht nur das Heimturnier der U13 im Leichtathletikstadion in der Wasserwerkstraße, sondern auch das nächste Heimspiel des Herrenteams der Redskins. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 18.05.2018