Referat über Adipositas

Bürstadt.Die Diabetiker-Selbsthilfe Bürstadt trifft sich an jedem letzten Mittwoch eines Monats ab 19.15 Uhr im Teamraum des Alten- und Pflegeheim St. Elisabeth. Nächster Termin ist Mittwoch, 29. Januar. Thema an diesem Abend ist Adipositas, also starkes Übergewicht. Dazu kommt ein Referent vom Adipositas Zentrum am Klinikum Worms nach Bürstadt.

Die Gruppe will mit Fachvorträgen und persönlichem Austausch zum Thema Diabetes das Wissen der Mitglieder stärken, damit sie mit der Erkrankung besser umgehen können. Ziel ist ein unbeschwertes, gesundes Leben ohne Folgeschäden.

Im Juli sind Ferien, im Dezember findet das Treffen zum Jahresausklang bei Pit in der Nibelungenstraße in gemütlicher Runde statt. Interessenten – Betroffene wie auch Angehörige – sind herzlich willkommen. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 28.01.2020