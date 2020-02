Regelmäßige Sprechstunden

Bürstadt.Der Seniorenbeirat in Bürstadt vertritt die Interessen und Anliegen älterer Menschen in Bürstadt und in den Stadtteilen Bobstadt und Riedrode. Die Beiräte begleiten die Senioren im Umgang mit Behörden und Ämtern, beraten in sozialen Angelegenheiten und vermitteln Kontakte zu Trägern, Einrichtungen und Dienste. Ansprechpartnerin ist Ortrud Goertz unter Telefon 06206/951 3 0 49, Fax 06206/937 39 25 oder per E-Mail an: seniorenbeirat-buerstadt@t-online.de. Sie nimmt Fragen und Anregungen entgegen und informiert interessierte Senioren gerne über das Angebot des Beirats.

Es gibt regelmäßige Sprechstunde jeden ersten Donnerstag im Monat bei der Stadtverwaltung Bürstadt jeweils von 16 bis 17.30 Uhr. Die Termine sind am 6. Februar, 15. März, 2. April, 7. Mai, 4. Juni, 2. Juli, 6. August, 3. September, 1. Oktober und 3. Dezember. red

