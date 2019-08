Regen kommt für Buchen zu spät

Bürstadt.Auch wenn es immer wieder heftig schüttet und im Wald sogar ein paar Pfützen stehen: Der Schaden ist nicht mehr aufzuhalten. „Das Absterben der Buchen nimmt gerade Fahrt auf“, berichtet Ralf Schepp, Leiter des Lampertheimer Forstamts. Vor allem zahlreiche große, alte Exemplare haben während der Sommermonate ihr komplettes Laub verloren und stehen völlig kahl mitten im Wald.

Äste drohen abzubrechen

„Im Moment sind wir hauptsächlich mit der Verkehrssicherung beschäftigt“, erläutert Schepp. Von den toten Bäumen drohen immer wieder größere Äste abzubrechen. Besonders betroffen sind Standorte mit sandigem, also eher trockenem Untergrund. Gerade an Parkplätzen und Wegen müssen die Forstleute schnell reagieren und zur Säge greifen, bevor das abgestorbene Holz zu Boden kracht.

Vor den Buchen waren die Kiefern die großen Sorgenkinder. Bis ins Frühjahr hinein standen Fällarbeiten an. In den Westlagen des Waldes vom Boxheimerhof bis nach Lampertheim litten die großen Nadelbäume besonders stark unter dem heißen und trockenen Sommer 2018. Ein Pilz hatte die grünen Kronen braun verfärbt, der Borkenkäfer sein Übriges getan: Ein großer Teil der Kiefern starb ab und musste gefällt werden. Die Befürchtungen waren groß, dass noch mehr Kiefern den Sommer nicht überleben. „Aber der Schadensfortschritt war eher verhalten“, hat Schepp festgestellt. Das endgültige Ausmaß werde sich allerdings erst Ende September zeigen.

Zwar ist es längst nicht mehr so heiß wie im Juni und Juli, und auch Regen fällt immer wieder – für die kranken Bäume kommt das Wasser allerdings zu spät. „Im Mai und Juni wäre mehr Feuchtigkeit wichtig gewesen“, macht der Forstamtsleiter deutlich. Jetzt helfe er höchstens noch den frisch angepflanzten Kulturen, die zurzeit ihre Knospen ausbilden. Allerdings: „Was hier braun ist, kommt auch nicht mehr.“ Gerade bei den nachgepflanzten Setzlingen sind die Schäden in diesem Sommer viel gravierender als nach der großen Hitze im Vorjahr. „Im Frühjahr 2018 hatten wir noch eine sehr gute Winterfeuchte“, erläutert Schepp. Davon konnten die zarten Pflänzchen auch in den wärmeren Monaten profitieren. Nach der großen Dürre im Sommer gab es allerdings auch viel zu wenig Regen in der kalten Jahreszeit – für viele kleine Bäumchen das Todesurteil.

In der Tat sei mittlerweile eine Extremsituation eingetreten, zieht der Forstamtsleiter eine ernüchternde Bilanz. „So etwas haben wir noch nicht erlebt.“ Seit den 80er Jahren mache sich der Klimawandel bemerkbar. Inzwischen sei allerdings ein Ausmaß an Hitze und sommerlicher Trockenheit erreicht, dem viele Bäume nicht mehr standhalten können. „Irgendwann ist es dann einfach zu viel“, sagt Schepp.

Was also tun? „Abwarten“, lautet die ernüchternde Antwort. Bevor die Förster größere Maßnahmen starten, wollen sie genau beobachten, wohin sich Wald – und Klima – entwickeln. Größere Neupflanzungen werde es zunächst nicht geben. Ersetzt werden lediglich die Ausfälle in den neu angelegten Kulturen. Dabei legen die Fachleute Wert auf Vielfalt: Mindestens drei bis vier Baumarten werden gesetzt, mit der Hoffnung, dass es wenigstens einige schaffen.

Schließlich geht es auch um bares Geld. Schepp nennt ein Beispiel: Eine Eichenkultur auf einem Hektar – also 100 mal 100 Meter – kostet insgesamt 30 000 Euro, bis sie „gesichert“ ist, also groß genug, um Wetter und Wildverbiss standzuhalten.

Mit großem Interesse verfolgen die südhessischen Förster deshalb die Versuche der Mannheimer Kollegen mit andern Baumarten: Korsische Schwarzkiefer, Baumhasel und Libanonzeder könnten sich im speziellen Klima hier wohlfühlen.

Vor allem Spätfröste nach einem milden Vorfrühling machen vielen Gewächsen aus südlicheren Breiten echte Probleme. So haben sich die mediterranen Eichen, die vor zehn Jahren auf einem Versuchsbeet zwischen Lampertheim und Viernheim gepflanzt wurden, komplett verabschiedet, berichtet Schepp.

Aber auch, wenn Korsische Schwarzkiefer, Baumhasel und Libanonzeder hier tatsächlich wachsen und gedeihen sollten: Bieten sie Waldvögeln, Käfern und anderen heimischen Tierarten auch Unterschlupf und Nahrung? Oder stellen sie einen Fremdkörper in der ansonsten so beziehungsreichen Waldgesellschaft dar? „Wir wissen es einfach nicht, das müssen wir ausprobieren“, sagt Schepp. Ohnehin sei ein Waldumbau nicht von heute auf morgen zu schaffen. „So etwas dauert an die hundert Jahre“, macht er deutlich. Geduld ist also angesagt. Und ganz genaues Hinschauen.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 20.08.2019