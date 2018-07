Anzeige

Bürstadt.Die Bürstädter Filmemacher Alois und Angelika Klüber zeigen am Donnerstag, 26. Juli, um 16 Uhr im Briebelsaal des Seniorenheims St. Elisabeth in Bürstadt einen neuen Film – und zwar „Unterwegs in Slowenien und Kroatien“. Alle Interessierten sind eingeladen. Der Eintritt ist frei.

Das Paar war mit dem Auto unterwegs in Slowenien und besuchte dort einige Tropfsteinhöhlen. Anschließend ging es nach Kroatien zum Nationalpark Plitwitzer Seen. Hier bietet sich ein Naturschauspiel aus Seen und Wasserfällen. Der nach Süden hin immer schmaler werdende Küstenstreifen an der östlichen Adria gehört seit 1991 zur Republik Kroatien. Das Gebiet erstreckt sich zwischen Zadar im Norden und Dubrovnik im Süden. Die dalmatinische Küstenlandschaft ist der Sonnenbalkon Europas.

Von den zerklüfteten Paklenica-Schluchten bis zu den rauschenden Wasserfällen der Krka-Nationalpark reicht Norddalmatien. Zentrum der Region ist Zadar mit einer Vielfalt an Baudenkmälern aus seiner 2000-jährigen Geschichte. Das Herzstück umfasst das Gebiet zwischen Trogir und dem Neretva-Delta. Zentrum der Region ist Split. Höhepunkt ist Dubrovnik. red