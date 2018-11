Bürstadt.Die Bürstädter Filmemacher Alois und Angelika Klüber zeigen am Donnerstag, 22. November, 16 Uhr, im Briebelsaal des Seniorenheims St. Elisabeth in Bürstadt einen neuen Film aus ihrem Archiv. Er schildert „Eine Reise durch Südamerika“. Diese beginnt in Quito, der Hauptstadt Ecuadors in Südamerika. Danach geht es mit dem Flugzeug nach Baltra in den Galapagos-Archipel, der zu Ecuador zählt. Hier gibt es verschiedene Lavainseln mit einer einzigartigen Tier- und Planzenwelt.

Die Reise geht weiter in den Norden Chiles, in die Hauptstadt Santiago de Chile. Nun folgt eine Fahrt mit dem Auto in die Atacama-Wüste. Dann steht das 4300 Meter hoch gelegene Geysir-Feld im Hochtal von El Tatio auf dem Programm. Weiter geht es in den Süden nach Patagonien. Die Reise führt zum Nationalpark „Torres del Paine“. Am Hafen von Punta Arenas geht es aufs Schiff und weiter in eine unbekannte Eiswelt, zum mystischen Kap Horn.

Der Eintritt zu diesem Naturfilm ist frei. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 13.11.2018