Reise in die Welt der Märchen

Bürstadt.In die Welt der Märchen entführen die Erzählerin Regina Haas-Sauer und die Harfenistin Mariella Pieters am Mittwoch, 10. Oktober, um 20 Uhr im Pfarrzentrum St. Michael in Bürstadt. Die Seelenflügel der Erzählerin führen die Zuhörer auf eine Weltreise. Von den Märchen der Brüder Grimm aus dem kleinen Hessen geht es in die große weite Welt nach Europa, den vorderen Orient und weiter nach China, Indien und Japan. Es sind Schwankmärchen, Zaubermärchen, Weisheitsgeschichten aus den unterschiedlichen Kulturen. „Märchen sind Nahrung für die Seele, Märchen tun gut, wenn wir bereit sind, uns auf die Bilder einzulassen, die beim Zuhören entstehen“, sagt Regina Haas-Sauer. Am Märchenabend werden Bilder des Künstlers Peter Ibler ausgestellt und zum Selbstkostenpreis verkauft. red

