Reserve krempelt die Ärmel hoch

Bürstadt.Um den traditionsreichen Bürstädter Fußballverein VfR steht es keinesfalls schlecht. Das zeigt gerade ein Blick auf die zweite Mannschaft. Die Reserve, das hat sich längst nicht nur in Bürstadt herumgesprochen, ist nämlich eine ganz besondere Truppe. Eine Elf, die so für den Verein lebt, ist selten.

Für den neu gewählten Beirat des VfR stellten sich mit Tobias Frank, Sebastian Gremm, Mohammed Hossein Zadeh, Andreas Kautzmann, Kevin Krezdorn, Fabian Liebscher, Oliver Moll, Matthias Rebsch und Torben Schieß neun Akteure der zweiten Mannschaft für ein Amt zu Verfügung. Nicht zu vergessen Trainer Carol Koch, der schon zum Helferteam zählte, als die meisten seiner Spieler noch im Kindesalter waren.

Aber auch im vierköpfigen Präsidium ist die rührige VfR-Reserve mit Tobias Liebscher, der fortan für den gesamten Spielbetrieb verantwortlich zeichnet, vertreten. Jeder bringt sich ein, wo er eben nur kann.

Bessere Jugendarbeit

Den elektronischen Spielberichtsbogen freischalten – kein Problem für Andreas Kautzmann, der dies locker via Handy bewerkstelligt. Mohammed Hossein Zadeh ist der Mann für die Bratwurst. Den egal, welches Fest der VfR feiert, der junge Fußballer, der vor einigen Jahren aus Syrien flüchten musste, steht hinterm Grill seinen Mann und sorgt dafür, dass das Fleisch bestens durchgebraten ist. Ein solches Engagement kommt nicht von ungefähr und geht nur über die tolle Kameradschaft, die die Truppe schon seit vielen Jahren zusammenschweißt, sind sich die Fußballer sicher.

Kaum ließ sich Tobias Frank vor einigen Jahren in den Vergnügungsausschuss wählen, band er seine Mitspieler von der zweiten Mannschaft in die Organisation mit ein. Und so reifte bald die Erkenntnis, dass ehrenamtliche Arbeit nicht ein notwendiges Übel ist, sondern dass diese auch große Freude bereiten kann.

„Wir sind Bürstädter, wir sind VfRler, deswegen bedeutet uns der Verein sehr viel“, spricht Torben Schieß aus, was auch viele seiner Mannschaftskameraden denken. „Wir wollen den VfR Bürstadt wieder sympathischer rüberbringen und dafür sorgen, dass er zur Anlaufstation der Jugend wird“, weiß Kevin Krezdorn, dass es noch einiger Arbeit bedarf, um den früheren Zweitligisten wieder auf Vordermann zu bringen. Fabian Liebscher sieht bereits die ein oder andere Stellschraube, an der es zu drehen gilt, um „die Vereinsarbeit des VfR Bürstadt zu verbessern“.

Die altgedienten Recken des Vereins wie Klaus Gassert, Sprecher des Präsidiums, Finanzchef Dieter Gleim und Ehrenvorsitzender Franz-Josef Eitge fordern schon länger händeringend einen Generationswechsel. Als Wissensträger vieler Arbeitsabläufe „müssen sie uns schon noch das ein oder andere erklären“, legt Oliver Moll Wert auf eine vernünftige Übergabe.

„Die zweite Mannschaft ist die Lebensversicherung unseres Vereins. Ihr werden wir es nicht nur zu verdanken haben, dass wir bald wieder über eine Altherren-Mannschaft verfügen, sondern dass wir auch in Zukunft fähige Kräfte haben, mit denen unsere Vereinsarbeit nun wieder auf vielen Schultern ruht“, freut sich Pressesprecher Norbert Krezdorn. Noch haben die Jungfunktionäre das Ruder des Vereinsschiffs zwar nicht übernommen, aber das „volle Kraft“ voraus ist rund um das Robert-Kölsch-Stadion kaum zu überhören. hias

