Restkarten für Lizzy Aumeier

Bürstadt.Nachdem die Vorgaben in Hessen nicht verschärft worden sind, kann Lizzy Aumeier auf Einladung des Kulturbeirats in Bürstadt auftreten. Am Donnerstag, 3. September, 20 Uhr , wird der Auftritt im Bürgerhaus stattfinden, wie das Rathaus mitteilt.

Dabei werde streng auf die Corona-Hygieneregeln geachtet, versichert die Verwaltung: Die Bestuhlung wird so angepasst, dass der Mindestabstand von 1,50 Meter eingehalten wird. Beim Einlass und beim Verlassen des Sitzplatzes ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes obligatorisch. Restkarten gibt es noch an der Abendkasse zu rund 31 Euro.

Damit es beim Einlass zu keinen Wartezeiten kommt, wird empfohlenm das Formular zur Kontaktdaten-Erfassung bereits im Vorfeld ausgefüllt mitzubringen. Dieses ist auf der Homepage der Stadt Bürstadt (Rubrik Kulturveranstaltungen) zu finden. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 01.09.2020